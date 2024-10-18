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        Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer'de cami, eğitim merkezi ve kütüphane açılışı yaptı:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor. Cezaevlerinde edindikleri belgeler sayesinde tahliye olduklarında dışarıda iş yapacaklar. Onların topluma kazandırılmasında bu çok önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:49
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        Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer'de cami, eğitim merkezi ve kütüphane açılışı yaptı:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor. Cezaevlerinde edindikleri belgeler sayesinde tahliye olduklarında dışarıda iş yapacaklar. Onların topluma kazandırılmasında bu çok önemli." dedi.

        Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada, cezaevlerini birer eğitim merkezi haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

        Ceza sisteminin soruşturmayla başladığını, kovuşturmayla devam ettiğini, sonra da infaz aşamasının bulunduğunu anlatan Tunç, "Bir yandan suçlu hak ettiği cezayı burada çekerken bir yandan da tahliye olduğunda onu bir daha ceza işlemeyecek hale getirmek. Ceza infazın amacı budur. Toplumu suçtan korumaktır. Bu nedenle cezaevlerimizde şu anda çok sayıda eğitim merkezi açılışı gerçekleştirdik. Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor. Cezaevlerinde edindikleri belgeler sayesinde tahliye olduklarında dışarıda iş yapacaklar. Onların topluma kazandırılmasında bu çok önemli." diye konuştu.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde cezaevleri bünyesinde 4 Anadolu lisesinin bulunduğunu, cezaevlerinde şu ana kadar örgün ve açıktan 60 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

        "İş yurtlarımız vasıtasıyla da cezaevleri aynı zamanda birer üretim merkezi. Hem meslek edindirme hem de üretim merkezi. Şu ana kadar 60 bine yakın hükümlü 1700 atölye ve fabrikada çalışma yapıyorlar. Cezaevlerinde her sektörde üretimimiz var. Bunların sayılarını da artırıyoruz. Cezaevlerinde barındırılan kişilerin hem burada barındırılması hem de buralarda çalışmaları ekonomiye katkı sağlamaları, meslek öğrenmeleri ve tahliyelerinde meslek sahibi olmaları bizim hedefimiz."

        Bakan Tunç, ihtiyaç olan cezaevlerinde hayırseverlerin katkılarıyla cami yapıldığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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