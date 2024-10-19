Dalaman'da havalimanı personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Havalimanı personeline, bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi işbirliğinde havalimanı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular anlatıldı.

Bağımlılıkların iş yerinde yarattığı olumsuz etkiler ve bunlara karşı alınacak önlemler üzerinde durulan eğitimde, ilçede yürütülen çalışmalarda, bağımlılıkla mücadeleye dair farkındalığı artırmak için eğitimler düzenlendiği, sahada aktif çalışmalar yapılarak da birçok vatandaşa ulaşıldığı belirtildi.