Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dalaman'da havalimanı personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Havalimanı personeline, bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalaman'da havalimanı personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Havalimanı personeline, bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi işbirliğinde havalimanı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular anlatıldı.

        Bağımlılıkların iş yerinde yarattığı olumsuz etkiler ve bunlara karşı alınacak önlemler üzerinde durulan eğitimde, ilçede yürütülen çalışmalarda, bağımlılıkla mücadeleye dair farkındalığı artırmak için eğitimler düzenlendiği, sahada aktif çalışmalar yapılarak da birçok vatandaşa ulaşıldığı belirtildi.

        Madde bağımlılığına karşı erken uyarı işaretlerinin nasıl tespit edileceği, bağımlılıktan etkilenen kişilerin güvenlik riskleri yaratabileceği durumlar ve bu kişilere nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda personel bilgilendirildi.

        Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek, çalışmaların ilçede daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Filiz Koçyiğit ise eğitimin hem çalışanların hem de toplumun güvenliğine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Fethiye'de çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Fethiye'de çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Marmaris'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Marmaris'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (3)
        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (3)
        Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Menteşedeki yangına köylüler cansiparene destek veriyor
        Menteşedeki yangına köylüler cansiparene destek veriyor
        Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor
        Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor