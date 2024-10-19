Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik, narkotik köpeği "Çiko" ile bir adrese operasyon düzenledi.

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