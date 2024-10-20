Güllük Körfezi'nde deniz yoluyla gelen atıklar temizlendi

Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güllük Körfezi'nde kıyı temizliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün il genelindeki kıyılarda başlattığı temizlik ve farkındalık çalışması devam ediyor. Bu kapsamda ekipler ve amatör balıkçılar, Güllük'te lagün çevresine deniz yoluyla gelen atıkları temizleyerek farkındalık oluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, temizlik konusunun gündemde tutulması ve daha çok sahiplendirilmesi amacıyla her fırsatta çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Muğla'nın bereketli suları ve doğal güzellikleri ile amatör balıkçıları cezbettiğini ve özellikle Güllük Körfezi gibi lokasyonlarda, yaz kış balık turları düzenlendiğini kaydeden Sevinç, "Balıkçılarımızın da en az bizim kadar deniz ve kıyı temizliğine duyarlı olduğunu görmek sevindirici" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022 yılından bu yana 12 kişilik dalış timi ile su kirliliği, hayalet ağ, kıyı yapıları ve yasak istihsal vasıtalarına yönelik tespit ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Sevinç, şöyle konuştu: