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        Güllük Körfezi'nde deniz yoluyla gelen atıklar temizlendi

        Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güllük Körfezi'nde kıyı temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:15
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        Güllük Körfezi'nde deniz yoluyla gelen atıklar temizlendi
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        Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güllük Körfezi'nde kıyı temizliği yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün il genelindeki kıyılarda başlattığı temizlik ve farkındalık çalışması devam ediyor. Bu kapsamda ekipler ve amatör balıkçılar, Güllük'te lagün çevresine deniz yoluyla gelen atıkları temizleyerek farkındalık oluşturdu.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, temizlik konusunun gündemde tutulması ve daha çok sahiplendirilmesi amacıyla her fırsatta çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Muğla'nın bereketli suları ve doğal güzellikleri ile amatör balıkçıları cezbettiğini ve özellikle Güllük Körfezi gibi lokasyonlarda, yaz kış balık turları düzenlendiğini kaydeden Sevinç, "Balıkçılarımızın da en az bizim kadar deniz ve kıyı temizliğine duyarlı olduğunu görmek sevindirici" dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022 yılından bu yana 12 kişilik dalış timi ile su kirliliği, hayalet ağ, kıyı yapıları ve yasak istihsal vasıtalarına yönelik tespit ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Sevinç, şöyle konuştu:

        "2014'te Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' günümüze kadar birçok farklı ilde, denizler ve iç sularda çeşitli şekillerde uygulamaya koyulmuştur. Muğla'nın mavi sularında da çeşitli nedenlerle denizde kalan bu av araçlarının bir kısmı pasif olarak avlanmaya devem ederken bir kısmı da canlılar için yüksek öneme sahip habitatların üzerini kaplayarak, deniz zemininin adeta çölleşmesine sebep olmaktadır. 2022 yılında bu projeyi yeniden başlattık. Bu kapsamda 2023 yılında 44 bin metrekare hayalet ağı denizden uzaklaştırdık. Bu yıl ise temizlik kampanyamıza yine balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı Bodrum Torba bölgesinden başladık. 12 farklı lokasyondan yaklaşık 8 bin metrekare hayalet ağ topladık."

        Balıkçı barınaklarında dip temizliği gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Sevinç, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ile işbirliği içinde düzenli kıyı temizliği yaptıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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