Dalaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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