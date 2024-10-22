Dalaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
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