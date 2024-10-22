Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 16 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla Menteşe ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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