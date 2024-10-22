GÜNCELLEME - Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçenin Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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