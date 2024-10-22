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        GÜNCELLEME - Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:59
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        GÜNCELLEME - Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçenin Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.

        İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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