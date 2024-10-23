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        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:34
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        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ula-Akyaka kara yolu Kızılağaç Mahallesi Mudurnu mevkisinde seyreden Osman Ç. (75) idaresindeki 48 AAC 097 plakalı motosiklet, aynı yöndeki D.A'nın kullandığı 48 DB 985 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü farklı yönlere savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Osman Ç'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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