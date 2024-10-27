Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Koçali A'nın (30) kullandığı 48 ASL 886 plakalı motosiklet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları üzüntü yaşadı.

        F.E.G. (16) idaresindeki 48 ABN 904 plakalı motosiklet ise Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile Muhammet Aziz E. (19) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Muğlaspor evinde tekledi
        Muğlaspor evinde tekledi
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
        THK paramotor ekibi Fethiye'de bayrak ve pankartla TUSAŞ'a destek için uçtu
        THK paramotor ekibi Fethiye'de bayrak ve pankartla TUSAŞ'a destek için uçtu
        "36. Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları ödül töreniyle sona e...
        "36. Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları ödül töreniyle sona e...
        Muğla'da 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor
        Muğla'da 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı