Muğla'da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.E.G. (16) idaresindeki 48 ABN 904 plakalı motosiklet ise Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile Muhammet Aziz E. (19) yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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