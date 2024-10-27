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        Bodrum'da lise öğrencilerinden "Atam" koreografisi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye haritası ve "Atam" yazılı koreografi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:44
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        Bodrum'da lise öğrencilerinden "Atam" koreografisi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye haritası ve "Atam" yazılı koreografi gerçekleştirdi.

        Bodrum Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yılına özel koreografi hazırladı.

        Okul bahçesinde yapılan koreografiye yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

        Okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin desteği ile öğrencilerin 10 günlük çalışmayla hazırladığı gösteri, dron ile kaydedildi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntü, beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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