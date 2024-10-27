Bodrum'da lise öğrencilerinden "Atam" koreografisi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye haritası ve "Atam" yazılı koreografi gerçekleştirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye haritası ve "Atam" yazılı koreografi gerçekleştirdi.
Bodrum Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yılına özel koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde yapılan koreografiye yaklaşık 600 öğrenci katıldı.
Okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin desteği ile öğrencilerin 10 günlük çalışmayla hazırladığı gösteri, dron ile kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, beğeni topladı.
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