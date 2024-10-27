Bodrum'da lise öğrencilerinden "Atam" koreografisi

Okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin desteği ile öğrencilerin 10 günlük çalışmayla hazırladığı gösteri, dron ile kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye haritası ve "Atam" yazılı koreografi gerçekleştirdi.

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