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        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:52
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        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 11'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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