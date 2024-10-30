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        Volkan Konak ve Yaşar Bodrum'da konser verdi

        Şarkıcı Volkan Konak ve Yaşar, Cumhuriyet'in 101. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 00:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 00:57
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        Volkan Konak ve Yaşar Bodrum'da konser verdi
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        Şarkıcı Volkan Konak ve Yaşar, Cumhuriyet'in 101. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

        Bodrum Belediyesince ilçe merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde eş zamanlı fener alayı ve ardından konser etkinlikleri düzenlendi.

        Bodrum Belediye Meydanı'nda şarkıcı Volkan Konak'ın söylediği şarkılara binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.

        Turgutreis Mahallesi'nde de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında şarkıcı Yaşar, sevenleriyle buluştu.

        Gece geç saatlere kadar süren konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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