Volkan Konak ve Yaşar Bodrum'da konser verdi
Şarkıcı Volkan Konak ve Yaşar, Cumhuriyet'in 101. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Şarkıcı Volkan Konak ve Yaşar, Cumhuriyet'in 101. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Bodrum Belediyesince ilçe merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde eş zamanlı fener alayı ve ardından konser etkinlikleri düzenlendi.
Bodrum Belediye Meydanı'nda şarkıcı Volkan Konak'ın söylediği şarkılara binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.
Turgutreis Mahallesi'nde de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında şarkıcı Yaşar, sevenleriyle buluştu.
Gece geç saatlere kadar süren konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi.
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