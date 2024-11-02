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        Yolcu gemileri "Marella Discovery" ve "Silver Ray" Bodrum'a geldi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" ve Bahamalar bayraklı "Silver Ray" adlı kruvaziyerler, çıktıkları tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:32
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        Yolcu gemileri "Marella Discovery" ve "Silver Ray" Bodrum'a geldi
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        Malta bayraklı "Marella Discovery" ve Bahamalar bayraklı "Silver Ray" adlı kruvaziyerler, çıktıkları tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Rodos Adası'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port Limanına yanaştırılan 264 metrelik "Marella Discovery"de çoğu İngiliz 1736 yolcu ve 752 personel bulunduğu belirtildi.

        Bahamalar bayraklı 233 metrelik "Silver Ray" da limana yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide ağırlıklı olarak ABD'li 611 yolcu ve 530 personel bulunuyor.

        Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

        Gemilerden "Marella Discovery" günübirlik ziyaretin ardından gece saatlerinde Heraklion Limanı, "Silver Ray" ise Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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