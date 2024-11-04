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        İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Muğla'da antik kentleri görüntüledi

        İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyesi 60 kişilik grup, Yatağan'ın tarihi ve doğal güzelliklerine sahip Stratonikeia, Lagina ve Bozüyük'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:49
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        İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Muğla'da antik kentleri görüntüledi
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        İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyesi 60 kişilik grup, Yatağan'ın tarihi ve doğal güzelliklerine sahip Stratonikeia, Lagina ve Bozüyük'ü ziyaret etti.

        Fotoğrafçılar, antik kentlerin ve sonbaharın eşsiz güzelliklerini objektiflerine yansıttı.

        Tarihi mekanların atmosferini ve doğanın güzelliklerini belgeleyerek unutulmaz bir gün geçiren fotoğrafçılara araştırmacı-gazeteci Tarcan Oğuz rehberlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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