İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Muğla'da antik kentleri görüntüledi
İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyesi 60 kişilik grup, Yatağan'ın tarihi ve doğal güzelliklerine sahip Stratonikeia, Lagina ve Bozüyük'ü ziyaret etti.
İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyesi 60 kişilik grup, Yatağan'ın tarihi ve doğal güzelliklerine sahip Stratonikeia, Lagina ve Bozüyük'ü ziyaret etti.
Fotoğrafçılar, antik kentlerin ve sonbaharın eşsiz güzelliklerini objektiflerine yansıttı.
Tarihi mekanların atmosferini ve doğanın güzelliklerini belgeleyerek unutulmaz bir gün geçiren fotoğrafçılara araştırmacı-gazeteci Tarcan Oğuz rehberlik etti.
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