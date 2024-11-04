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        Depremde hayatını kaybeden Yade'nin adı Bodrum'daki müzik atölyesinde yaşatılacak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan'ın adı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenim gördüğü ilkokulun müzik atölyesinde yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:36
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        Depremde hayatını kaybeden Yade'nin adı Bodrum'daki müzik atölyesinde yaşatılacak
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan'ın adı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenim gördüğü ilkokulun müzik atölyesinde yaşatılacak.

        Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyken depremde hayatını kaybeden Yade'nin annesi Ayşegül Özcan, kızının adının yaşatılması için toplanan bağışlar ve kendi katkısıyla okula "Yade Özcan Müzik Atölyesi" kurdu.

        Küçük kızın son piyano konserinden kesitler, üniversite öğrencileri tarafından atölyenin duvarına resmedildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, anne Ayşegül Özcan, Yade'nin öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

        Açılışta Özcan'ın anısına piyona eşliğinde müzik dinletisi gerçekleştirildi, öğretmenleri konuşma yaptı.

        Duygusal anların yaşandığı açılışta Korkmaz, katkılarından dolayı anneye plaket verdi. Sınıf arkadaşları, küçük kızın duvardaki resminin altına karanfil bıraktı.

        Anne Özcan, gazetecilere, kızının müziği çok sevdiğini ve ünlü bir piyanist olmak istediğini belirterek, "Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olmayı istiyordu. O şekilde olmadı ama bu şekilde adı anılacak. İnşallah bu atölyeden konservatuvar öğrencileri, geleceğin müzisyenleri, piyanistleri yetişir." dedi.

        Yade Hilal Özcan, ailesiyle ara tatil için gittiği Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Yade'nin annesi ve erkek kardeşi depremden kurtulmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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