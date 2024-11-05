Fethiye'de kazada ağır yaralanan jandarma personeli 15 günlük hayat mücadelesini kaybetti
–Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan sürücü kazadan 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
–Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan sürücü kazadan 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
Yakup Emre Arkan, idaresindeki 45 AG 656 plakalı otomobil 22 Ekim'de, Fethiye-Ölüdeniz kara yolu Oluklu mevkisinde, karşı yönden gelen Y.H'nin kullandığı 48 AOP 845 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, savrulan araçlar 2 farklı araca ve minibüse çarparak durabilmişti. Kazada yaralanan 3 kişi ise ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Yakup Emre Arkan, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fethiye Jandarma Komutanlığı’nda çalışan Arkan'ın cenazesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı kışlasında yapılan törenle memleketi Adana’ya gönderildi.
Törene Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Çevheroğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Akın Coşkunlar ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez katıldı.
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