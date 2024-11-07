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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:34 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:47
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu imal ve ticareti, kasten yaralama, nafaka hükümlerine uymamak suçlarından 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A.K. (29) Kadıköy Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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