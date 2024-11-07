Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu imal ve ticareti, kasten yaralama, nafaka hükümlerine uymamak suçlarından 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A.K. (29) Kadıköy Mahallesi'nde yakalandı.

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