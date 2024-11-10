Fethiye'de dalgıçlar Büyük Önder Atatürk'ü su altında sergi açarak andı

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında su altında, saygı ve minnetle andıklarını bildirdi.

Bir grup dalgıç, ellerinde Türk bayraklarıyla Dalyan Koyu açıklarından dalış yaptı. Yaklaşık 5 metre derinliğe inilerek, Atatürk'ün fotoğrafları, "9'u 5 geçeyi" gösteren saat ve bayraklar, denizin dibine konularak sergilendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.