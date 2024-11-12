Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'daki kavgada benzinle ateşe verilen işletmedeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çıkan kavgada benzin dökülerek ateşe verilen işletmedeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 02:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 02:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'daki kavgada benzinle ateşe verilen işletmedeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çıkan kavgada benzin dökülerek ateşe verilen işletmedeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketi işleten Hakan S. (49) ile Erkan S. (47) isimli iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S. iddiaya göre, yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe verdi.

        Çıkan yangında Hakan S, işletmede bulunan oğulları Y.H.S. (15), Y.E.S. (23), boşandığı eşi Ö.Ş. (44), market çalışanı S.U. (24) ile Erkan S. yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşletmedeki yangın ise bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, Erkan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Sapağı kaçırdı! Kazaya neden oldu
        Sapağı kaçırdı! Kazaya neden oldu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla ve ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Muğla ve ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Fethiyespor nihayet güldü
        Fethiyespor nihayet güldü
        Muğlaspor'un zirve yürüyüşü
        Muğlaspor'un zirve yürüyüşü
        Fethiye'de dalgıçlar Büyük Önder Atatürk'ü su altında sergi açarak andı
        Fethiye'de dalgıçlar Büyük Önder Atatürk'ü su altında sergi açarak andı
        Muğlaspor - Türk Metal 1963: 1-0
        Muğlaspor - Türk Metal 1963: 1-0