Bodrum'daki kavgada benzinle ateşe verilen işletmedeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çıkan kavgada benzin dökülerek ateşe verilen işletmedeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketi işleten Hakan S. (49) ile Erkan S. (47) isimli iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S. iddiaya göre, yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe verdi.

Çıkan yangında Hakan S, işletmede bulunan oğulları Y.H.S. (15), Y.E.S. (23), boşandığı eşi Ö.Ş. (44), market çalışanı S.U. (24) ile Erkan S. yaralandı.