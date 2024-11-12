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        Muğla'da 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:16
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        Muğla'da 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında iki ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö'nün (42) ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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