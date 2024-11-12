Muğla'da 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında iki ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö'nün (42) ilçede olduğu tespit edildi.

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