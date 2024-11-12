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        Muğla'da İlknur Çetin'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlknur Çetin'i "tasarlayarak öldürdüğü" iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:27
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        Muğla'da İlknur Çetin'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlknur Çetin'i "tasarlayarak öldürdüğü" iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

        Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 25 Nisan 2024'te çalıştığı otelde İlknur Çetin'i (35) yanındaki bıçakla çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya (38) hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği ve olaydan bir hafta kadar önce cinayette kullandığı bıçağı satın aldığı belirtildi.

        Olay günü sanığın, İlknur Çetin'in çalıştığı iş yerinin önüne geldiğine dikkat çeken iddianamede, cinayette kullanılan sustalı olarak tabir edilen bıçağı açıp kontrol eden sanığın kendini çalışanı gibi gösterip girdiği iş yerinde bir süre beklediği kaydedildi.

        Ali İhsan Kaya'nın, yemekhaneden çıkarak ana bina tarafına yürüyen Çetin'i çeşitli yerlerinden bıçakladığı aktarılan iddianamede, adli tıp raporunda da İlknur Çetin'in ölümünün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin ifade edildiği aktarıldı.

        Cinayetin anlık gelişmediğine vurgu yapılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Şüphelinin olay anından bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak maktulü öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek maktulün yanına gittiği ve bu bıçakla ölümüne sebebiyet verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde atılı kadına karşı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

        Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması 8 Ocak 2025'de görülecek.

        - Olay

        Ali İhsan Kaya, 25 Nisan 2024'te çalıştığı otele giderek İlknur Çetin'i bıçakla öldürmüştü.

        Olaya ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, elektrikli bisikletle kaçtığı tespit edilen Kaya'yı yakalamış, ilk ifadesi alınan zanlı, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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