Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çetibeli Mahallesi'nde yol kontrol noktasında durumundan şüphelenilen 34 MCY 356 plakalı araç durduruldu.
Araçta, yol izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü V.U. (51) gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
V.U. hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca açılan kamu davası kapsamında Marmaris Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
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