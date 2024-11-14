Muğla'da tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldüren sanığa 40,5 yıl hapis

Duruşmada pişman olduğunu ifade eden sanık, "Büyük pişmanlık içindeyim. Kimseye husumetim yoktur. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Kazada yaralanan ve eşi ölen Fatma Erdoğan, şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, olayda eşinin öldüğünü, kazada sakatlandığını ve çocuklarıyla yalnız kaldığını belirtti.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Erdoğan ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) katıldı, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

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