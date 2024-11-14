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        Muğla'da tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldüren sanığa 40,5 yıl hapis

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 40 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:33
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        Muğla'da tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldüren sanığa 40,5 yıl hapis
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 40 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Erdoğan ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) katıldı, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Kazada yaralanan ve eşi ölen Fatma Erdoğan, şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, olayda eşinin öldüğünü, kazada sakatlandığını ve çocuklarıyla yalnız kaldığını belirtti.

        Duruşmada pişman olduğunu ifade eden sanık, "Büyük pişmanlık içindeyim. Kimseye husumetim yoktur. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyetince sanığa "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, birden fazla kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 22 yıl 6 ay hapis verildi.

        - Olay

        Karaçulha Mahallesi'nde, 14 Eylül 2023'te Murat Erdoğan akrabalarıyla yaşadığı tartışmada aracıyla çarparak, kuzeni Bilal Erdoğan'ın ölümüne, Fatma Erdoğan ile Alaaddin Erdoğan'ın yaralanmasına sebep olmuştu. Olayın ardından kaçan Erdoğan polis ekiplerince yakalanıp hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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