İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla'da güvenlik toplantısında konuştu : (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ruhsatsız silahla ilgili Türkiye'de mücadelemiz amansız şekilde devam ediyor" dedi.

Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Muğla’nın bin 480 kilometrelik kıyı şeridiyle yalnızca kara değil, deniz güvenliği açısından da kritik bir konumda olduğunu söyledi.

Muğla'da yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre kişilere karşı işlenen suçların yüzde 3,2 oranında azaldığını ifade eden Yerlikaya, "Bizim ikinci görevimiz aydınlatma. Yani yakalama, geçen yıl aynı dönemde 96,2 olan aydınlatma oranını şimdilik yüzde 97'ye çıkarmışlar. Mal varlığına karşı işlenen suçlar ise geçen yılın ilk 10 ayında 4345 olan olay sayısını 3486'ya indirmişler. Yani yüzde 19,8'e düşürmüşler. Aydınlatma oranı yüzde 64,9'dan yüzde 76,6'ya yükseltmişler. Türkiye geneline kıyasla biraz gerideyiz ancak ekiplerimizin azim ve çalışkanlığıyla bu oranları daha da iyileştireceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Yerlikaya, Türkiye genelinde 5 hırsızlık türünde yüzde 48 olay sayısının düşürüldüğünü, bu rakamın Muğla'da 30,8 seviyesinde olduğunu anlattı. Türkiye'de hapis yakalamalarıyla ilgili polis, jandarma ve sahil güvenliğin göz açtırmadan çalıştığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi: "Yılın ilk 10 ayında 1674'ü emniyet, 1319'u jandarma olmak üzere 2 bin 989 hapis yakalamasını arkadaşlarımız gerçekleştirmişler. Bunun içerisinde ilk 10 ayda UYAP'a düşen hapis yakalamalarının yaklaşık yüzde 89'unu Muğla güvenlik birimlerimiz yakalamış. Ruhsatsız silahla ilgili Türkiye'de mücadelemiz amansız şekilde devam ediyor. İçişleri komisyonundan geçti, önümüzdeki hafta içerisinde inşallah yasa tasarısı Gazi Meclisimizin önüne gelecek. Onların desteğiyle bu yasalaştığı zaman ruhsatsız silahla ilgili caydırıcılık gücümüz katbekat artacak. Buna rağmen şu anda yılın ilk 10 ayında Muğla'da 739 silah yakalanmış, 980 kişi hakkında işlem yapıldı. Yasalaştıktan sonra bu 980 kişi içerisinden ne kadarının yeni kanunla tutuklandığını da vatandaşlarımız duyacak."

Muğla'da yılın ilk 10 ayında 13 organize suç örgütünün çökertildiğini, 186 kişi gözaltına alınarak 124 kişinin tutuklandığını, 44 adli kontrol kararı verildiğini dile getirdi. - "Çalışmayla 22 milyon 914 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi" Kaçakçılık operasyonlarında 470 operasyon yapıldığını, 11 kişinin tutuklandığını 2 adli kontrol kararı verdiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çalışmayla 22 milyon 914 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi. Uyuşturucuyla mücadelede Muğla'da yılın ilk 10 ayında 2 bin 155 gözaltı, 277 tutuklu, 80 adli kontrol kararı alındı. 143 kilogram, 16 bin 734 adet 1904 kök ele geçirildi. İhbar hattımız olan Narvas'a da bugüne kadar Muğlalı kardeşlerimizin 463 ihbar ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadelede bizim azim ve kararlılığımızı vatandaşlarımızın bize olan destekleri güveni ve gördüklerini, bildiklerini, hissettiklerini doğru olup olmadığına bakmaksızın ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Birlikte daha güçlü olduğumuzu hep beraber görelim. Cezaevinde şu anda yatan ama suç yani cezayla ilgili süresi bitmiş, önümüzdeki hafta, ay çıkacak olanlarla ilgili bir takip sistemi geliştirdik. Yaptığı işi cezaevine çıkar çıkmaz yapmayla ilgili, satıcılıkla, torbacılıkla veya diğerleriyle ilgili 'Kaldığım yerden devam edeceğim' cesareti varsa onları göreceğiz. Onları çıktığı yere, biz istemeyiz ama eğer kendi böyle bir tercihte, seçimde bulunuyorsa geldiği yere onu hızlı bir şekilde geri göndermekte kararlıyız."

Muğla'da 31 bin 365 yasal düzenli yabancı olduğunu bildiren Yerlikaya, bunların 10 bin 612 Suriyeli, 20 bin 665 ikamet izinli, 88 uluslararası koruma kapsamında olduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye durmadan kesintisiz devam edileceğini vurguladı. - "Muğla bizim için çok önemli" Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik bugüne kadar Muğla'da 697 başarılı operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, "578 tutuklu, 125 adli kontrol olduğunu görüyoruz. 1480 kilometre Ege'ye kıyımız var. Muğla bizim için çok önemli. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerini yakalamak, nefeslerini kesmek, onları cezaevine göndermek noktasında bizim duruşumuz her gün artıyor, eksilmiyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yılın ilk 10 ayında 16 bin 590 düzensiz göçmen yakalandığını, 1169 göçmenin sınır dışı edildiği bildirdi. Muğla'da 10 ayda terörle iltisaklı gözaltına alınan 96 kişiden birinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu: "Bilişim, yasa dışı bahisle ilgili 61 gözaltının 47'si tutuklanmış. Çocuk istismarıyla ilgili 17 gözaltı şimdilik bir tutuklu olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Emniyetimizin, jandarmamızın sahil güvenliğimizin kurumsal kapasitesini artırmakla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Araç sayılarımızı bu yıl 150'nin üzerinde artırdık ama bunu daha da yukarıya çıkaracağız. 10 yaşının üstünde hiçbir araç bırakmayacağız. Şimdilik envanterimize 23 bin bu yıl aldığımız ve daha önceki yıllardan kalan yaka kamerası var. ASELSAN ile beraber önümüzdeki yılın ilk yarısında 70 bini aşarak vatandaşımızla karşı karşıya, ona hizmetle görevli olan arkadaşlarımızın tamamında yaka kamerası sistemini tamamlayacağız."

Yaz nüfusu artan, turizmin en önemli destinasyonu olan Muğla'nın Türkiye’nin yüz akı olduğunu ifade eden Yerlikaya, kentin huzuru, güvenliği, esenliğiyle ilgili var olan emniyet ve jandarma sayılarının arttırılacağını dile getirdi. Her iki kazadan birinin motosikletin karıştığı kazalardan oluştuğunu vurgulayan Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir motosiklet kullanıcısı olarak söylüyorum. Kask, güvenli ekipmanlar ve trafik kuralarına uymak, özellikle hızla ilgili motosiklet sevdalısı olan arkadaşlarımıza buradan iletmek istiyorum. Trafikle ilgili ölüm ve yaralanma sayılarını kabul edemiyoruz. 1 sayısının bile çok olduğunu düşünüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamış olduğu trafik kazalarının önlenebilir olduğunu birlikte göstermemiz lazım. Bunun için denetim sayılarımızı artırıyoruz. Çünkü devriye sayılarımızı bunun için yeniden tanzim ediyoruz. İşlemle ilgili hiçbir vatandaşımızla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ama kazaların ölümlü kazaların yüzde 37’sinin aşırı hızdan olduğunu da buradan hatırlatmak istiyoruz. Sürücülerden şunu rica ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Gelin hep birlikte bir kez daha söyleyelim. 'Yollar sevdiklerimize kavuşmak için var, bizi sevdiklerimizden ayırmak içi değil.' Bunun için trafik kurallarına uymamız lazım."