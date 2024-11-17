Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 30'u çocuk 57 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda final yarışları Fethiye'de yapıldı
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda final yarışları Fethiye'de yapıldı
        CHP "Adalet Buluşmaları"nın ikincisini Muğla'da düzenledi
        CHP "Adalet Buluşmaları"nın ikincisini Muğla'da düzenledi
        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi
        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Muğla'da sağanak etkili oluyor