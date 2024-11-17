Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 30'u çocuk 57 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.