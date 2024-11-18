Datça'da kayalığa çarpan motor yat hasar aldı
Muğla'nın Datça ilçesinde kayalığa çarparak hasar gören motor yata ekipler müdahale etti.
Muğla'nın Datça ilçesinde kayalığa çarparak hasar gören motor yata ekipler müdahale etti.
"Whisper" isimli 33 metre uzunluğundaki motor yat, Cumalı Mahallesi Korubük Koyu önlerinde kayalıklara çarptı. Su almaya başlayan motor yattaki 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla karaya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı.
Yatın batmaması ve çevreye olası zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alındı.
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