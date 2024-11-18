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        Datça'da kayalığa çarpan motor yat hasar aldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde kayalığa çarparak hasar gören motor yata ekipler müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:23
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        Datça'da kayalığa çarpan motor yat hasar aldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde kayalığa çarparak hasar gören motor yata ekipler müdahale etti.

        "Whisper" isimli 33 metre uzunluğundaki motor yat, Cumalı Mahallesi Korubük Koyu önlerinde kayalıklara çarptı. Su almaya başlayan motor yattaki 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla karaya çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı.

        Yatın batmaması ve çevreye olası zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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