Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Öte yandan soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 17 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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