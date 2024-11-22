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        Galatasaray kafilesi Bodrum'a geldi

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:42
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        Galatasaray kafilesi Bodrum'a geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        İstanbul'dan uçakla kente gelen ve taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı.

        Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen kendisine yoğun ilgi gösteren taraflara üçlü çektirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarları selamladı.

        Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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