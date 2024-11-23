Hyllarima Antik Kenti'nde ilk anıtsal çeşme binası bulundu

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kazı çalışması yürütülen Hyllarima Antik Kenti'nde Helenistik Döneme ait ilk anıtsal çevre binası bulundu.

Derebağ Mahallesi'nde yer alan, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte, kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilmiş Hyllarima yerleşimi; tiyatro, meclis binası, agora gibi önemli yapıları bünyesinde barındırıyor.

Kentteki surlar ve anıtsal teras duvarlarında kullanılan taşın doğrudan yerleşimin bulunduğu bölgeden temin edildiği, anıtsal yapılardaki mermerin ise kentin doğusundaki ocaklardan getirildiği öngörülüyor.

Kentin Agora kısmında da aynı proje kapsamında kazı yaptıklarını belirten Özer, Agora'nın bulunduğu alanın da Hyllarima'nın kalbi olduğunu, çünkü Meclis Binası ile Tiyatro arasında kalan alanın tamamen kamu yapılarına ayrılmış durumda olduğunu kaydetti.

Özer, AA muhabirine, bu yıl sütunlu yapı terası olarak tanımlanan büyük teras duvarları ile çevrelenen alanda Geleceğe Miras projesi kapsamında kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

"Daha önceki araştırmacılar sütunları gördüğü için tapınak olabilir diye düşünmüşlerdi. Fakat devam eden çalışmalar sonucunda hepimizi şaşırtan bir yapıyla karşılaştık. Hyllarima'nın tüm yapı elemanları ile birlikte korunmuş ilk anıtsal çeşme binasını ortaya çıkardık. Yeri bizi çok şaşırttı. Burası kentin en merkezi ve en önemli yerinde. İnsanlık tarihi içinde bizim değişmeyen tek ihtiyacımız su. Bu çerçevede baktığımızda kentin en güzel noktasına bu çeşmenin yapılmış olması, üst tarafında tiyatronun, yan tarafında sokağın, sokaktan buraya anıtsal bir kapıyla girilmesi bizim için çok önemli."

Bölgede kazı çalışması yapmaya başladıklarında ortaya çıkacak kalıntı tipi hakkında fazla bir fikirleri bulunmadığına işaret eden Özer, şöye konuştu:

Özer, çeşmede yaptıkları ön sonuçlara göre yapının Helenistik Dönem'de inşa edilerek Roma Dönemi'nde özellikle milattan sonra 2 ve 4. yüzyılda kentin en parlak olduğu dönemde yoğun olarak kullanıldığını dile getirdi.

Geçen yıl da Agora'da kazı çalışması yaptıklarını anlatan Özer, bu sene önceliklerinin Geleceğe Miras Projesi kapsamında Agora'daki dükkanların sınırlarını belirleyip zaman içerisinde her bir dükkanda ayrı ayrı kazı çalışmasını yürütmek olduğunu sözlerine ekledi.