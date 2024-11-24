Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:10 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, bir otelde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, savaşlar, salgın, doğal afetler ve yaşanan iklim değişikliğiyle gıda üretimi ve arz güvenliğinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.

        Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamak adına Bakanlık olarak güçlü bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Gümen, "Attığımız tüm bu adımlar, dünyadaki toplam üretimde önemli bir paya sahip olduğumuz arıcılık sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak. Bakanlığımızın arıcılıkla ilgili 2003’ten beri devam eden desteklemeleri bugün artık daha etkili seviyeye çıktı. 2023'te 80 binden fazla üreticiye 473 milyondan fazla destekleme ödemesi yaptık. Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış sağlanmış oldu, desteklenen üretici sayısında da yüzde 8 artış gerçekleşti." diye konuştu.

        Gümen, bu yıl ilk defa olmak üzere genç ve kadın üreticilere, gezginci arıcılara, birinci derece örgütlü üyelere ekstra destekler vermeye başladıklarını ifade etti.

        - "Tağşiş balları ifşa ediyoruz"

        Bal mevzuatını değiştirerek üreticiden tüketiciye balın kontrolünü sağladıklarına değinen Gümen, şunları kaydetti:

        "Son dönemde uygunsuz ürünleri yeni yöntemle ifşa etmeye başladık. Son değişiklikten sonra 44 firmanın 102 tağşişli bal sattığı paylaşıldı. Tüketicimizin, işin doğasına aykırı fiyatlarla satılan balları almamaları gerekiyor. Bunun uygunsuz olması çok yüksek. Bakanlığımızın telefonlarından ihbarda bulunarak gerekli denetimleri yapmamıza katkı sağlamalarını istiyoruz. Bakanlık olarak vizyonumuz üreticilerimizin refahını arttırmak tüketicilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak. Arı ürünlerinin üretimini arttırmayı ve kayıt altına almayı, destek sağlamayı, bal ormanlarını arttırmayı, verimliliği teşvik etmeyi ve arıcılarımızın refah düzeyini arttırmayı temel önceliğimiz olarak belirledik."

        Vali İdris Akbıyık da arıcılık denince dünyada Türkiye, Türkiye'de ise Muğla'nın akla geldiğini belirtti.

        Muğla'nın arıcılıkta birinci sırada olmasının yanı sıra su ürünlerinde de birinci sırada olduğuna işaret eden Akbıyık, Türkiye Yüzyılı'nın tarım ve arıcılığın yüzyılı olacağını dile getirdi.

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin sahip olduğu zengin bitki örtüsünden ve endemik çeşitlilikten bahsetti.

        Arıcılığın Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir sektör olduğuna dikkati çeken Şahin, "2008 yılından bu yana iki yılda bir Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresini düzenlemekteyiz. Türkiye bal pazarında ve arıcılıkta lider ülke." dedi.

        Şahin, kongrenin asıl amacının, arıcıları dünya arıcılığıyla buluşturmak olduğu kadar balın tanıtımını yaparak dünya bal pazarında çam balının hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

        Kongrede Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Avcı, Apimondia (Uluslararası Arıcı Dernekleri Federasyonu) Temsilcisi Riccardo Sebastiani, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşma yaptı.

        Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar üreticiler ve firmalar tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

        Kongre 27 Kasım'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!

        Benzer Haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        2. Fethiye Film Festivali sona erdi
        2. Fethiye Film Festivali sona erdi
        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, balıkçı teknesi battı
        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, balıkçı teknesi battı
        Muğlaspor - Uşakspor: 1-0
        Muğlaspor - Uşakspor: 1-0
        Bodrum FK'da hakem yönetimine tepki var
        Bodrum FK'da hakem yönetimine tepki var