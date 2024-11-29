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        Muğla Emniyet Müdürlüğünden "kış lastiği" uyarısı

        Muğla Emniyet Müdürlüğü, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak sürücüleri kurala uymaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:36
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        Muğla Emniyet Müdürlüğünden "kış lastiği" uyarısı
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        Muğla Emniyet Müdürlüğü, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak sürücüleri kurala uymaları konusunda uyardı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Valilik kararı alındığı bildirildi.

        Kar yağışının sıklıkla görüldüğü Muğla-Denizli, Seydikemer-Korkuteli-Antalya kara yolları ile Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlerinde, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, belirtilen yollarda aksine bir karar alınmadıkça 1 Aralık-1 Nisan tarihleri döneminde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasının gerektiğinde yapılması diğer karayollarında ise kış lastiği uygulamasının yapılmamasının uygun görüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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