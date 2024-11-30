Muğla'da engelli kişi akülü tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli kişi, akülü tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde engelli kişi, akülü tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.
Menteşeoğlu Mahallesi'nde tek katlı evde yalnız yaşayan bedensel engelli Tuncay Nebili'nin evinden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Nebili'nin akülü tekerlekli sandalyesinde çıkan yangın nedeniyle öldüğünü belirledi.
Nebili'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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