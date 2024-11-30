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        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:23
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        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Bodrum Spor Salonu'nda yarın 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi antrenmanlarını sürdüren ev sahibi ekip, evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Aralık ayında yapacağı 7 maçın ikisini evinde oynayacak Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının ardından 4 Aralık'ta Fenerbahçe Koleji Novotel, ardından da 7 Aralık'ta Haremspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Karşılaşmanın YouTube / TBF TV'den canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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