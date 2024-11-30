Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak

Aralık ayında yapacağı 7 maçın ikisini evinde oynayacak Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının ardından 4 Aralık'ta Fenerbahçe Koleji Novotel, ardından da 7 Aralık'ta Haremspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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