Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bodrum Spor Salonu'nda yarın 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi antrenmanlarını sürdüren ev sahibi ekip, evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Aralık ayında yapacağı 7 maçın ikisini evinde oynayacak Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının ardından 4 Aralık'ta Fenerbahçe Koleji Novotel, ardından da 7 Aralık'ta Haremspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmanın YouTube / TBF TV'den canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.
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