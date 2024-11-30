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        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yaptırım cezası uygulandı

        Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili 4 bin 724 lira idari yaptırım cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:51
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        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yaptırım cezası uygulandı
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        Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili 4 bin 724 lira idari yaptırım cezası uygulandığı bildirildi.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma ekipleri, bahse konu bölgede inceleme yaptı.

        İlgili alanın inşaat faaliyeti için tamamen temizlendiği ve binaların kaba inşaat olarak devam ettiği, herhangi bir ağaç kökü ve gövdesinin alanda olmadığı ilgili şeflik tarafından tespit edildi.

        İnşaatın ruhsat ekindeki ağaç rölevesinde işaretli olan 40 ağacın bulunduğu, bu ağaçların da 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi olduğu görüldü.

        Ekiplerin, 37 adet ve 8 bin 303 metre küpe tekabül eden ormanlarda yetişen türdeki ağaçlar için kesilirken veya yerinden taşınırken ilgili firmanın ilgili kanun maddesi hükmüne aykırı hareket etmesinden dolayı 4 bin 724 lira tutarında idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili geçtiğimiz günlerde inceleme başlatılmış incelemede, Bodrum Belediyesinin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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