Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da göçmen kaçakçılığında yakalanan deniz taşıtları ihaleyle satıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında yakalanan 38 deniz taşıtı, ihaleyle satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığında yakalanan deniz taşıtları ihaleyle satıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında yakalanan 38 deniz taşıtı, ihaleyle satıldı.

        İlçede göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen ve Gölköy Mahallesi'ndeki yediemin otoparkına çekilen deniz araçları, İlçe Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

        Tahmini satış bedelleri 6 ile 260 bin lira arasında değişen 36 sürat botu ve jet-skilerin tamamı satıldı.

        İhalede 1 milyon 350 bin lira değer biçilen "Poseidon" isimli yelkenli 3 milyon 75 bin liraya, 1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan "Star" isimli yelkenli de 2 milyon 250 bin liraya alıcı buldu.

        Deniz araçların tamamı toplam 8 milyon 890 bin liraya satıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye sa...
        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye sa...
        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yapt...
        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yapt...
        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi
        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi
        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak
        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak
        Marmaris'te sağanak etkili oldu
        Marmaris'te sağanak etkili oldu