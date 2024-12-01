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        Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişiye sahil güvenlik ekiplerince müdahale edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 20:00 Güncelleme: 01.12.2024 - 20:04
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        Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişiye sahil güvenlik ekiplerince müdahale edildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İkiz Adalar açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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