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        Muğla'da belediye personeli "pazartesi sendromunu" klasik müzikle aşıyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesinde pazartesi günleri işi gücü verimini artırmak ve "pazartesi sendromunu" önlemek amacıyla orkestra tarafından belediye personeline bir saat klasik müzik dinletisi sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:17
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        Muğla'da belediye personeli "pazartesi sendromunu" klasik müzikle aşıyor
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        Muğla Büyükşehir Belediyesinde pazartesi günleri işi gücü verimini artırmak ve "pazartesi sendromunu" önlemek amacıyla orkestra tarafından belediye personeline bir saat klasik müzik dinletisi sunuluyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, göreve geldikten sonra tarihi bir yapı olmasının yanı sıra akustiği de çok güzel olan belediye binasında pazartesi sabahları klasik müzik dinletisi sunmaya başladıklarını söyledi.

        Hem çalışanlara hem de belediyeyi ziyaret gelenlere hoş bir seda sunmak amacıyla klasik müzik dinletisine başladıklarını belirten Aras, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her pazartesi bunu yapıyoruz. Müzik ruhun gıdası. Müzik insana iyi bir mod veriyor. İnsanın ruhsal yapısına faydalı. Pazartesi günleri yeni bir motivasyonla mesaiye başlayan çalışanlar müzikle daha iyi oluyor. Vatandaşlarımız hem şaşırıyor hem mutlu oluyorlar." diye konuştu.

        Aras, çalışanların daha huzurlu ve rahat bir ortamda işlerini yürütmeleri için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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