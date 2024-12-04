Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu ile madencilik anlatıldı

        Muğla'da, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu ile madencilik anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Ören, Çamköy, Pınar ve Yeniköy ilkokullarından 200'ün üzerinde öğrenci, madencilik mesleğinin önemini anlatan "Yıldız Tohumu" isimli tiyatro oyununu izledi.

        Etkinliği düzenleyen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, gazetecilere, amaçlarının yerli kaynak ve yerli madenciliğin önemini gelecek nesillere doğru aktarabilmek olduğunu belirtti.

        Çocuklarda madencilik hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Işık, şunları söyledi:

        "Madencilik, çağlar boyunca kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri oldu. Aynı şekilde bugün de yerli kaynak ve yerli madencilik büyük önem taşıyor. Ülke olarak çok değerli yer altı kaynaklarına sahibiz. Bu sebepten madenciliğin genç nesil tarafından öğrenilmesini çok değerli buluyoruz. Madenlerin toprağın altından çıkarıldıktan sonra evlerimizin içine girene kadar olan yolculuğunu çocuklara tiyatro aracılığıyla anlattık."

        Işık, maden emekçilerinin gününü kutladı.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, tiyatro gösterisinin ardından madenci baretlerine renkli resimler çizdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
        Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da sağanak etkili oldu
        Muğla'da sağanak etkili oldu
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehre indi
        Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehre indi