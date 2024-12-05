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        Muğla'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 01:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 01:46
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        Muğla'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Anıl Berk Şahin'in kullandığı 48 ANL 975 plakalı motosiklet, Çamköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şahin'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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