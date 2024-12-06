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        Antalya'da Ortodokslar, "Noel Baba"nın ölüm yıl dönümünde ayin yaptı

        Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Kilisesi'nde, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümünde ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:27
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        Antalya'da Ortodokslar, "Noel Baba"nın ölüm yıl dönümünde ayin yaptı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Kilisesi'nde, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümünde ayin yapıldı.

        Milattan sonra 4'üncü yüzyılda 6 Aralık günü öldüğü kabul edilen Aziz Nikolaos için düzenlenen ayini Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hrisostomos Kalaycı yönetti. Ayine çok sayıda Ortodoks din adamı ve Ortodoks katıldı.

        Katılımcılar, yaklaşık üç saat süren ayinde dua edip İncil okudu, mum yaktı.

        Kalaycı, Yunanca ve Rusça günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Konuşmasının son bölümünü Türkçe yapan Kalaycı, Aya Nikola'yı andıkları bu özel günde Ortodokslarla kutsiyeti paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

        Devletin izni ve destekleri, Demrelilerin de misafirperverliğiyle ayinlerini yaptıkları için sevinçli olduklarını dile getiren Kalaycı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aziz Nikolaos Anıt Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin'e de teşekkür etti.

        Kalaycı, "En kıymetli teşekkürümüz ise siz sevgili Demrelilere. Bizleri her defasında kucak açarak karşıladınız. 30 seneyi aşan süre zarfında Aya Nikola'ya hizmet etmenin yanı sıra bir Demreli gibi bu yörenin kültürel gelişimine hizmet etmekten dolayı onur duyduk. Yüce Tanrı, hepinize sağlık afiyet ihsan etsin. Yaklaşan yeni yılınızı içtenlikle kutlarız." ifadelerini kullandı.

        Ayin sonrasında Ortodokslara şaraplı ekmek verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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