Fethiye'de ev sahibini soyduğu iddia edilen kiracı tutuklandı

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde çalınan altın ve para da ele geçirildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aynı apartmanda yaşayan hırsızlık yapılan ev sahibinin kiracısı E.D. olduğunu belirledi.

Karaçulha Mahallesi, Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki evinden 190 bin lira değerinde altın ve 5 bin lirası çalınan kişi, durumu polise bildirdi.

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