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        Bodrum'da kıraathaneye kumar ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, para ve senet ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:25
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        Bodrum'da kıraathaneye kumar ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, para ve senet ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneye operasyon düzenlendi.

        İşletme sahipleri ve çalışanına ait üç ikamette ve bir araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör, çok sayıda mermi, bir miktar uyuşturucu, iskambil kağıdı, poker oyunu pulu, 53 bin 940 lira, bir miktar döviz, senetler, kumar hesabının tutulduğu ajanda ve yazboz ele geçirildi.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda işletmede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, 51 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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