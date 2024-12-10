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        Fethiye'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 08:53 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:06
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        Fethiye'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Y'nin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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