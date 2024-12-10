Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor

        Benzer Haberler

        Muğlaspor liderliği ıskaladı
        Muğlaspor liderliği ıskaladı
        Sipay Bodrum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da yanan ormanların yeniden canlanmasıyla bal rekoltesi arttı
        Muğla'da yanan ormanların yeniden canlanmasıyla bal rekoltesi arttı
        Fethiye'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Fethiye'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı
        Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı