Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Öte yandan soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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