Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi, Puscas
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, Turgunbeov, Poungouras, Charisis, Rodrigues, Manaj
Sarı kart: Dk. 43 Celustka (Sipay Bodrum FK)
MUĞLA
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