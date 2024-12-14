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        Marmaris'te "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği devam etti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği ikinci gün oturumlarıyla sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:11
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        Marmaris'te "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği devam etti
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği ikinci gün oturumlarıyla sürdü.

        Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programa dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

        Etkinliğin ikinci gününde paneller gerçekleştirildi; firma temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

        Konunun uzmanlarınca, deniz temizliği, kaza anında ve sonrasında hukuki işlemler, Muğla koyları, arama kurtarma, ilk yardım, yangın ve kaza riskleri konularında paneller gerçekleştirildi.

        Derneğin başkanı Yusuf Ziya Karagöz, AA muhabirine, üyelerin özverili çalışmasıyla yatçılık sektörü temsilcilerini buluşturduklarını söyledi.

        Programda kaptan ve firma temsilcilerinin tecrübe paylaşımında bulunduğunu anlatan Karagöz, "Denizlerin temizliği ve korunmasıyla ilgili ses getirecek paneller yapıyoruz. Denizlerimizi mutlaka koruyup gelecek kuşaklara daha sağlıklı şekilde devretmemiz lazım." dedi.

        Etkinlik yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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