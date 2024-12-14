Marmaris'te "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği devam etti

Programda kaptan ve firma temsilcilerinin tecrübe paylaşımında bulunduğunu anlatan Karagöz, "Denizlerin temizliği ve korunmasıyla ilgili ses getirecek paneller yapıyoruz. Denizlerimizi mutlaka koruyup gelecek kuşaklara daha sağlıklı şekilde devretmemiz lazım." dedi.

Konunun uzmanlarınca, deniz temizliği, kaza anında ve sonrasında hukuki işlemler, Muğla koyları, arama kurtarma, ilk yardım, yangın ve kaza riskleri konularında paneller gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde paneller gerçekleştirildi; firma temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programa dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

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