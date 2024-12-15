ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:BodrumSpor
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran
Bodrum Basketbol: Aslı Çil 7, Fatma Nur Şimşek 3, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 7, Yağmur Kübra Taşar 25, Melis Gülcan 9, Cansu Çolakoğlu, Alya Üzümcü 2
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Araujo 15, Derin Yaya 7, Sinem Ataş 18, Rupert 9, Feride Şevval Akalan 14, Fauthoux 11, Ayşenaz Harma 10, Pelin Derya Bilgiç 12
1. Periyot: 15-27
Devre: 28-48
3. Periyot: 39-74
MUĞLA
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