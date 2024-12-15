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        Bodrum'da "Mandalina Festivali" düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel "Mandalina Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:15
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        Bodrum'da "Mandalina Festivali" düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel "Mandalina Festivali" gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonuyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ilçedeki çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Bitez Köy İçi mevkisinde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

        Deve eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, gün boyunca yerel sanatçılar sahne aldı.

        Çeşitli söyleşi programlarının yapıldığı festivalde, konuklara mandalina ve mandalina içerikli ürünler ikram edildi.

        Eğlenceli çocuk etkinlikleri, halk oyunu gösterileri ve satış stantlarının yer aldığı festivalde, Bodrum bahçelerinde yetişen narenciye ürünleri sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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