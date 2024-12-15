Bodrum'da "Mandalina Festivali" düzenlendi

Bodrum Belediyesi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonuyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ilçedeki çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Bitez Köy İçi mevkisinde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

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