Bodrum'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 2 otomobil yandı

Bu esnada ağacın altında park halinde bulunan iki otomobilde yangın çıktı.

İlçede etkili olan sağanak sırasında Konacık Mahallesi'ndeki bir ağaca yıldırım isabet etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım isabet eden ağacın altında bulunan iki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

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