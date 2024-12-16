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        Yolcu gemisi "Blue Sapphire" yakıt ikmali için Marmaris'te

        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:59
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        Yolcu gemisi "Blue Sapphire" yakıt ikmali için Marmaris'te
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        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Rodos Adası'ndan sabah saatlerinde gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemiye, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 250 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Kruvaziyer şirketinin, yakıt ikmali için yaklaşık 10 milyon lira ödeyeceği ifade edildi.

        Yakıt ikmali tamamlandıktan sonra 37 bin grostonluk geminin, Rodos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

        Öte yandan Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli beklemeye devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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