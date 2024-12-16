Yolcu gemisi "Blue Sapphire" yakıt ikmali için Marmaris'te

Öte yandan Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli beklemeye devam ediyor.

Gemiye, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 250 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Kruvaziyer şirketinin, yakıt ikmali için yaklaşık 10 milyon lira ödeyeceği ifade edildi.

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